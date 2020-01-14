Российские банки в 2019 году одобрили почти 37% заявок на кредиты

Москва, 14 января. Финансово-кредитные учреждения России в 2019 году одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных населением на разные виды кредитов. Об этом говорится в данных Национального бюро кредитных историй, документ есть в распоряжении РБК.

По имеющимся сведениям, самое существенное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. В конце 2019 года объем подтвержденных кредитных заявок уменьшился до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, говорится в исследовании. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд равнялся 41%.

Доля утвержденных кредитных заявок рухнула до минимума за два года, а среди причин — меры российского регулятора против роста закредитованности населения.

Так, согласно данным Объединенного кредитного бюро, доля отказов с начала наступившего года увеличилась в среднем на 11%. Чаще всего банковские учреждения объясняют это внутренней политикой финансовой организации.