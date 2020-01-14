Москва, 14 января. Связанные с Россией хакеры в ноябре прошлого года якобы атаковали украинскую энергетическую компанию Burisma.

The New York заявила об атаке «хакеров из России» на украинскую компанию Burisma. Отмечается, что атака якобы была предпринята с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте Соединенных Штатов Америки Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

Как пишет издание, с ноября 2019 года якобы была проведена серия фишинговых атак. Как считают американские журналисты, их целью было получить доступ к логинам и паролям сотрудников Burisma Holdings.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден полагает, что действующий американский президент Дональд Трамп проводит недостаточно жесткую политику по отношению к России, Китаю и КНДР. Об этом оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году заявил во время теледебатов в Атланте.

Как утверждает Байден, президент Трамп «понятия не имеет, что делает» в сфере внешней политики. По версии бывшего вице-президента, Российская Федерация «прилагает все силы, чтобы расколоть НАТО», а Дональд Трамп никак не отвечает на это.

Упрекнул Байден президента США и за отношения с Северной Кореей. По его словам, Трамп, проведя встречу с предводителем КНДР Ким Чен Ыном, «дал северокорейцам всего, чего они хотели». Политика действующего президента США, по мнению Байдена, обернулась ослаблением связей между США и Южной Кореей.

Джо Байден убежден, что Америке вместе с ее союзниками следует «оказывать давление на Китай», чтобы добиться от китайской стороны поддержки в денуклеаризации Пхеньяна. Бывший вице-президент США подчеркивает, что американской стороне необходимо активнее критиковать китайское правительство за нарушаемые им права человека.

По мнению экспертов, 76-летний Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах в 2020 году среди всех остальных оппонентов нынешнего президента США.

Напомним, что сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за телефонных переговоров президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное оказание давления на Зеленского с целью убедить последнего начать расследовать коррупционную деятельность сына Байдена на Украине. В обмен на это Трамп обещал Зеленскому финансовую и военную помощь.