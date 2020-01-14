США исключили Китай из перечня валютных манипуляторов

Вашингтон, 14 января. Американские власти решили исключить Китай из перечня валютных манипуляторов. Об этом сообщается в полугодовом докладе Министерства финансов США по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из реестра принято перед первым этапом подписания торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Отмечается, что американское ведомство проанализировало валютную политику КНР за последние семь месяцев.

«Министерство финансов помогло обеспечить соглашение по первой фазе с Китаем, что приведет к большему экономическому росту и возможностям для американского бизнеса», — следует из сообщения.

Как уточнили в министерстве, Пекин принял решение «воздержаться от конкурентной девальвации, параллельно обеспечив прозрачность и подотчетность».

Напомним, Минфин США в начале августа 2019 года причислил Китай к валютным манипуляторам и потребовал от китайских властей «прозрачной валютной политики». Центральный банк КНР в ответ заявил, что решение Америки является неоправданным и отрицательно скажется на восстановлении глобальной экономики.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в конце минувшего года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Соглашение является бессрочным, отмечал Infox.ru. Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, сокращенные пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через месяц после подписания документа.