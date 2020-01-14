Лавров прибыл в Шри-Ланку с рабочим визитом

Коломбо, 14 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в республику Шри-Ланку с рабочим визитом. В ходе него дипломат встретиться с первыми лицами государства.

В городе Коломбо у Лаврова запланированы переговоры с коллегой Динешом Гунаварденой, а также встречи с президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой, сообщает РИА Новости.

Политики планируют обсудить перспективы и нынешнее состояние двусторонних отношений, а также вопросы международной и региональной новостной повестки. Позже Сергей Лавров посетит Индию и Узбекистан.

Ранее Лавров и глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся в регионе вследствие убийства генерала Сулеймани и ответных шагов Ирана.

Как сообщает «Газета.ru», российская сторона отметила, что действия США в нарушение норм международного права грозят тяжелыми последствиями для стабильности в регионе.