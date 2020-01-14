Москва, 14 января. Певица Алла Перфилова, больше известная как Валерия, с иронией ответила на требование пользователя Instagram покинуть Россию навсегда.

Артистка выложила в социальной сети фотографию с отдыха в Дубае, в подписи певица посетовала на погоду, однако призналась, что отпуск ей все равно нравится. Подписчики Валерии оценили публикацию певицы.

«Да уезжай ты туда навсегда, так надоела», — написал пользователь под ником @buevich.t.

Валерия ответила в Instagram на требование навсегда покинуть Россию. Она предложила от нее отписаться. Артистку поддержали ее подписчики. Они предложили хейтеру самой покинуть Россию.

«Уезжай ты куда подальше, а мы будем с Валерией», — написала @igna.swetlana.

Ранее Валерия вызвала волну критики и негодования среди пользователей Instagram после публикации, где показала костюм, в который она была одета за некоторое время до концерта в Воронеже.

Некоторые фолловеры назвали наряд артистки «нелепым», другие участники дискуссии сравнили костюм певицы с клоунским нарядом. На опубликованной фотографии Валерия запечатлена в кожаных бриджах и удлиненном пиджаке, а также красных лакированных сапогах.

Певица не осталась в стороне, а ответила фолловерам, подчеркнув, что «авторитетное» мнение некоторых людей ей «очень ценно». Некоторые комментаторы буквально умоляли певицу поменять стилиста из-за образов артистки.

«Валерия, вы мне очень нравитесь, но, прошу вас, поменяйте стилиста. Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться», — просила @mezina3209.

Впрочем, далеко не все согласились с «критиками», отметив, что в этом наряде Валерия выглядит «великолепно» и «шикарно».

Ранее российская исполнительница Валерия в откровенном наряде поразила поклонников смелым образом.