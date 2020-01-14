Microsoft прекратила поддержку Windows 7. События дня. ФАН-ТВ

Хафтар рассказал об игнорировании ПНС требований ЛНА Вариант соглашения с Правительством национального согласия не соответствует многим требованиям Ливийской национальной армии. Так свое решение отложить подписание документа объяснил командующий ЛНА Халифа Хафтар. Но, несмотря на это, режим прекращения огня в стране продолжает действовать. Хафтар настаивал на том, чтобы его войска вошли в Триполи, а после сформировалось Правительство национального единства. Также он выступил за то, чтобы разные страны могли следить за обстановкой в африканском государстве. Напомним, двоевластие в Ливии установилось в 2011 году после вооруженного госпереворота и свержения Муаммара Каддафи. Спустя долгие годы, стороны начали путь к миру. 19 января в Берлине пройдет конференция, где должен решиться важный для Ливии вопрос. В ней также примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса.

В Сирии посмертно наградили Сулеймани Иранского генерала Сулеймани посмертно наградили в Сирии. Высокую оценку за вклад в борьбу с терроризмом в виде ордена Почета ему дал президент республики Башар Асад. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. О неоспоримых заслугах ранее высказались и в российском министерстве обороны. Напомним, 3 января во время спецоперации американские военные убили иранского генерала. Такой приказ им отдал президент США Дональд Трамп.

Реестр педофилов появится на Украине Реестр педофилов появится на Украине. Документ о его создании подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно проекту, после окончания тюремного заключения, злоумышленник, который отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в течение трех лет должен будет сообщать Нацполиции о своих переездах. Его имя появится в специальном списке, которым при расследовании дел, смогут пользоваться следователи, представители прокуратуры, Госбюро расследований.