Дипмиссии США не знали о якобы готовившихся атаках, ставших поводом для убийства Сулеймани

Вашингтон, 14 января. Госдепартамент США не уведомлял американские посольства о якобы готовившихся атаках иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила телекомпания CNN, сославшись на два источника в Госдепе.

По их данным, сотрудники ведомства, занимающиеся вопросами безопасности посольств США, ничего не знали о подготовке атак на американские диппредставительства в преддверии убийства Сулеймани. При этом источники уточнили, что непосредственно перед атакой все посольства получили уведомление о готовящемся ракетном ударе, в результате которого погиб иранский генерал. В этих предупреждениях, однако, не шло речи о прямой угрозе дипломатическим представительствам США.

Источники телекомпании подчеркнули, что перед убийством Сулеймани Госдеп не анализировал безопасность посольств. Более того, один из источников CNN, занимающий высокий пост в Госдепартаменте, заявил, что «был ошеломлен», когда администрация США назвала причиной убийства Сулеймани якобы готовящиеся им атаки на диппредставительства.

Отметим, что госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News опроверг сообщение СNN. По словам Помпео, американские посольства получили предупреждение о готовящихся атаках.

«Мы не только уведомили их, но и предприняли широкие действия, сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, готовность, наличие подкреплений на случай, если что-то пошло бы не так», — заявил госсекретарь США.

Напомним, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа вблизи аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Кроме того, жертвой ракетного удара американцев стал заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Действия США вызвали возмущение во многих странах. Так, убийство Сулеймани осудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Провокация Вашингтона обострила ситуацию на Ближнем Востоке, а также привела к призывам убираться из региона в адрес Соединенных Штатов. В частности, Ирак потребовал вывода американских войск из страны.

10 января в интервью Fox News Трамп заявил, что Сулеймани якобы готовил атаки на четыре американских посольства. Президент США не уточнил, какие именно объекты будто бы собирался атаковать иранский генерал, но отметил, что, возможно, среди них было посольство в Багдаде.