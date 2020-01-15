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8:29 15 Января 2020

В Ираке по американской базе нанесли удар. События дня. ФАН-ТВ

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Удар по базе США в Ираке

В Ираке по американской базе нанесли удар. События дня. ФАН-ТВ

Американская база в Ираке, расположенная вблизи Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Как отметили военные, жертв и пострадавших этого удара нет. Кто открыл огонь — неизвестно. Отношения между Ираком и США обострились в конце прошлого года. Парламент республики принял резолюцию с требованием вывести из страны иностранные войска. Но Дональд Трамп пригрозил «беспрецедентными санкциями» и отказался выполнять законные требования Багдада.

 

Расшифровку черных ящиков Украина начнет 20 января

В Ираке по американской базе нанесли удар. События дня. ФАН-ТВ

Одно из трагических последствий накалившейся обстановки на Ближнем Востоке — авиакатастрофа в Тегеране. Черные ящики сбитого самолета начнут расшифровывать на Украине 20 января. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. До этого в СМИ появлялась информация, что бортовые самописцы направят во Францию, но она не подтвердилась. Напомним, авиакатастрофа в Тегеране унесла жизни 176 человек. Самолет сбили иранские военные, которые находились в условиях повышенной боевой готовности.

 

Взрыв на нефтехимическом заводе в Испании

В Ираке по американской базе нанесли удар. События дня. ФАН-ТВ

На нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона произошел мощный взрыв. По информации местных СМИ, погиб один человек, несколько получили серьезные ранения. Из-за ЧП в провинции перекрыли некоторые дороги, частично приостановили железнодорожное сообщение. Посольство нашей страны в Испании сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне

 

Сброс авиатоплива в США

В Ираке по американской базе нанесли удар. События дня. ФАН-ТВ

Вблизи Лос-Анджелеса самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ. Пострадали около 60 человек, все они уже обратились в больницы и получили медицинскую помощь. ЧП произошло сразу после вылета воздушного судна. Самолет должен был направиться в Шанхай, но из-за проблем с двигателем экипаж подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт. В авиакомпании объяснили, что избавиться от топлива потребовалось для снижения лайнера. Сейчас Федеральное авиационное управление США проводит проверку. Специалисты выясняют причины произошедшего.

 