В Ираке по американской базе нанесли удар. События дня. ФАН-ТВ

Удар по базе США в Ираке Американская база в Ираке, расположенная вблизи Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Как отметили военные, жертв и пострадавших этого удара нет. Кто открыл огонь — неизвестно. Отношения между Ираком и США обострились в конце прошлого года. Парламент республики принял резолюцию с требованием вывести из страны иностранные войска. Но Дональд Трамп пригрозил «беспрецедентными санкциями» и отказался выполнять законные требования Багдада.

Расшифровку черных ящиков Украина начнет 20 января Одно из трагических последствий накалившейся обстановки на Ближнем Востоке — авиакатастрофа в Тегеране. Черные ящики сбитого самолета начнут расшифровывать на Украине 20 января. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. До этого в СМИ появлялась информация, что бортовые самописцы направят во Францию, но она не подтвердилась. Напомним, авиакатастрофа в Тегеране унесла жизни 176 человек. Самолет сбили иранские военные, которые находились в условиях повышенной боевой готовности.

Взрыв на нефтехимическом заводе в Испании На нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона произошел мощный взрыв. По информации местных СМИ, погиб один человек, несколько получили серьезные ранения. Из-за ЧП в провинции перекрыли некоторые дороги, частично приостановили железнодорожное сообщение. Посольство нашей страны в Испании сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне