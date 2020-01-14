Кудрин назвал три ключевых риска для роста российской экономики

Москва, 14 января. Ключевыми рисками для ускорения темпов роста экономической отрасли РФ являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы населения. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день отечественная экономика испытывает ряд вызовов, которые сокращают темпы ее роста. Так, по словам Кудрина, сокращается численность трудоспособного населения. Глава СП России указал на то, что увеличить объемы производства не выйдет, если производительность труда не будет расти при сокращении численности населения.

«Наши предприятия не считают, что постоянное обновление продукции является для них вопросом существования. Оказывается, 90% предприятий у нас в стране не предлагают инновационные продукты», — сказал Кудрин.

По его мнению, систематическое обновление — это «вопрос жизни и смерти для предприятия». Он также привел в пример Германию, где доля предлагающих инновационные продукты предприятий составляет примерно 55%, передает РИА Новости.

В-третьих, отметил Кудрин, низкие доходы россиян также являются риском для ускорения экономики, однако не основным.

Ранее президент России Владимир Путин назвал увеличение доходов населения задачей номер один.