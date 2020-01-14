Суд США запретил ФАН повторно подать иск к Facebook из-за безосновательной блокировки

Вашингтон, 14 января. Американский суд отклонил повторный иск Федерального агентства новостей против социальной сети Facebook из-за безосновательной блокировки учетных записей издания. Об этом говорится в решении федерального судьи Калифорнии Люси Кох.

По словам судьи, ФАН якобы вновь не предоставило «убедительных для суда доказательств» о нарушении первой поправки к конституции США о свободе слова.

«Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу», – цитирует РИА Новости Кох.

Напомним, 20 августа 2019 года в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния поступил повторный иск от Федерального агентства новостей против Facebook. ФАН в очередной раз потребовал от суда запретить американской компании блокировать аккаунт интернет-издания в соцсети.

ФАН требовал от суда вынести временное или постоянное предписание, которое не позволит руководству социальной сети блокировать доступ к аккаунту ФАН. Также интернет-издание потребовало компенсировать издержки на ведение судебной тяжбы и присудить ФАН компенсацию за ущерб.

Facebook был прекрасно осведомлен о принадлежности ФАН к новостным организациям, тем не менее помешал доступу подписчиков к материалам издания, размещенных в социальной сети, тем самым нанеся непоправимый ущерб бизнесу.

Руководство Facebook не скрывает, что атака на профили ФАН была намеренным политическим действием.