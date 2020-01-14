Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета России

Москва, 14 января. Счетная палата России оценивает долю воровства из федеральной казны страны в пределах двух-трех миллиардов рублей за 12 месяцев. Об этом рассказал журналистам во вторник руководитель СП Алексей Кудрин в преддверии 25-летия ведомства.

«По уголовным делам — это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал глава организации, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в Российской Федерации.

При этом суммарный объем финансовых нарушений, которые фиксируют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей. Так, уточнил Кудрин, за минувший год СП выявила соответствующих нарушений «примерно на 804 миллиарда рублей», сообщает РИА Новости.

Однако около трети из них — это нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок.

«Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил Кудрин.

Кудрин обратил внимание на то, что сотрудники Счетной палаты будут поэтапно переходить от поиска финансовых нарушений к идентификации системных проблем в финансовой отрасли.