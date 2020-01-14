Политолог Рар объяснил отказ Польши пригласить Путина на 75-летие освобождение Освенцима

Варшава, 14 января. Польша испытывает определенную обиду на Россию из-за СССР, который в течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны контролировал часть нынешней Европы. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, комментирую отказ Варшавы приглашать Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

«В каких-то из этих стран — Польша, Прибалтика — есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это», – заявил политолог в интервью телеканалу «360».

Рар также отметил, что на сегодняшний день многие правительства использую историю как политический инструмент. Польша, по его мнению, не стала исключением. Он считает, что страна желает сохранять образ жертвы, поскольку обычно жертву «жалеют и помогают». Нынешние отношения между Москвой и Варшавой он назвал «далекими от нормальных».

Напомним, ранее бывший лидер Польши Лех Валенса раскритиковал нынешние власти страны за отказ пригласить российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с вердиктом текущего главы республики не ехать на мероприятия в Иерусалим.

Валенса обратил внимание на то, что главу российского государства необходимо было пригласить на мероприятия в Польшу и подчеркнуть, что именно советская армия освободила концлагерь.