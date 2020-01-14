Хафтар объяснил, почему отказался от подписания соглашения с ПНС

Бенгази, 14 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему вариант соглашения с Правительством национального согласия, игнорировал многие из требований ЛНА. Это послужило поводом для того, чтобы отложить подписание документа, однако режим прекращения огня в стране продолжает действовать.

«Проект соглашения игнорирует многие из требований ливийской армии», – цитирует ТАСС слова Хафтара, озвученные во вторник местным телеканалом «Аль-Арабия».

Как стало известно ранее, Хафтар настаивал на вводе его войск в Триполи и формировании правительства национального единства. Командующий ЛНА также призывал к мониторингу за прекращением огня со стороны разных стран и требовал вывести из Ливии турецких наемников и сирийских боевиков.

Ранее, 8 января, Владимир Путин на встрече в Стамбуле предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану ввести в Ливии режим прекращения огня. ЛНА и ПНС приветствовали мирную инициативу России и стали соблюдать перемирие с полуночи 12 января. Важный шаг для урегулирования конфликта стал возможен благодаря международному авторитету российского лидера Владимира Путина.

Напомним, 19 января в Берлине состоится конференция, которая должна стать эффективной в установлении мира в Ливии. В ней примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решения, принятые на саммите, должны быть обязательно согласованы с участниками военного противостояния в Ливии.