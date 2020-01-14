Эксперт Hi-Tech Mail рассказал, когда выгоднее всего покупать новый iPhone или Samsung

Москва, 14 января. Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин поделился советом, когда выгоднее всего покупать флагманские модели смартфонов от iPhone или Samsung Galaxy с максимальной скидкой. По словам эксперта, новогодние распродажи отнюдь не являются таким моментом.

Во время праздников официальные магазины снижали цены на часть модельного ряда, однако скидки на новинки не распространялись, или же действовали ограниченно. Рябинин считает, что, если вы хотите приобрести телефон от известного бренда, выгоднее покупать флагман через год. Также стоит присмотреться ко вторичному рынку.

«На мой взгляд, покупка на вторичном рынке устройства годичной давности является оптимальным вариантом. В данном случае пользователь получает вполне актуальное устройство по существенно сниженной цене», – цитирует РИА Новости Дмитрия Рябинина.

По его мнению, на сегодняшний день смартфоны зашли в определенный кризис, став похожими друг на друга. Это привело к тому, что так называемый «цикл реплейсмента», то есть замены старого смартфона на новый, растянулся.

Напомним, в конце 2019 года трендом на рынке смартфонов стали гнущиеся экраны. В 2020 году сразу несколько крупных производителей заявили о том, что решили сделать ставку на данный форм-фактор и выпустить свои складные модели, пишет «Газета.ru».