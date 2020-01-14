Тысяча сирийцев вернулась из зоны деэскалации «Идлиб» после открытия трех пунктов пропуска

Дамаск, 14 января. Около одной тысячи мирных жителей Сирии вернулись домой из Идлибской зоны деэскалации, воспользовавшись тремя пунктами пропуска. КПП открылись всего сутки назад, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Сергей Жмурин.

Так, например, подобный пункт пропуска был открыт в поселке Хабит провинции Хама. Он, как и два других, начал свою работу в 13:00 13 января.

«За сутки после открытия трех пунктов через них вернулись из зоны деэскалации почти 1 тысяча мирных жителей. Видно, что люди хотят возвращаться домой, обрабатывать землю, растить детей», – цитирует Сергея Жмурина РИА Новости.

Каждый из пунктов пропуска оборудован специальными кабинетами для оказания первой помощи, сотрудники выдают пострадавшим жителям питьевую воду, еду, лекарства и помогает с отправлением в безопасные районы Сирии.

На открытии пропускного пункта также присутствовал Фадиз Абун, исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб. По его словам, деревня Хабит была освобождена четыре месяца назад, все здесь готово для возвращения жителей. Однако процесс социальной инфраструктуры продолжается. Ожидается, что через пункт пропуска пройдет 50 тысяч человек.

Второй пункт пропуска «Эль-Хадер» был открыт в провинции Алеппо. Возвращающиеся через него люди говорят, что покинуть подконтрольную террористами зону очень сложно, поскольку тони требуют заплатить 200 долларов США за машину.

«У людей нет денег, боевики намеренно не отпускают мирных. Поэтому многие готовы расстаться со всем, что наживали годами», — рассказал один из беженцев Омар.

Еще один пункт пропуска «Абу-эд-Духур» был открыт в провинции Идлиб, но пока что боевики не выпускают из своей зоны ни одного местного жителя.

Напомним, боевики, несмотря на договоренности России и Турции о режиме прекращения огня, продолжают обстреливать окраину сирийского города Алеппо, входящего в Идлибскую зону деэскалации. Под обстрелы регулярно попадают солдаты сирийской правительственной армии и мирные населенные пункты.