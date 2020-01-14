Проект закона о гарантированном пенсионном плане может поступить в Госдуму в феврале

Москва, 14 января. В феврале текущего года на рассмотрение Государственной думы РФ может поступить проект закона о новой системе накопительной пенсии – гарантированном пенсионном плане (ГПП).

О возможно рассмотрении законопроекта заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют», – заявил он.

Напомним, в конце октября прошлого года Минфин представил проект о гарантированном пенсионном плане, пишет «Газета.ru». В соответствии с новой системой, если человек хочет самостоятельно копить на пенсию, он должен уведомить работодателя. Средства таких граждан будут аккумулироваться на специальном именном счете в выбранном гражданином негосударственном пенсионном фонде.

Новая система также предусматривает, что работник может отказаться от такой формы накоплений, это так называемый «период охлаждения», который будет действовать полгода после первого взноса в НПФ.

Если работник передумает, НПФ будет обязан ему вернуть все перечисленные в систему средства в полном объеме, без штрафов, пеней или иных удержаний.