Волочкова поставила елку на пляже в Пхукете в образе Деда Мороза

Бангкок, 14 января. Балерина Анастасия Волочка поздравила подписчиков своего блога в Instagram необычной фотографией, сделанной во время отдыха на острове Пхукет в Тайланде. Актриса в купальнике, подходящем под образ Деда Мороза, сфотографировалась с елкой на пляже.

«Поздравляю вас со всеми праздниками», – прокомментировала Волочкова.

Подписчики балерины с теплом восприняли поздравления, отметив что на фоне искусственной елки артистка выглядит «прекрасно». Они также отметили, что отдых на пляжах Пхукета пошел ей на пользу, сообщает Nation News.

Ранее Волочкова похвасталась перед подписчиками в Instagram виллами в Таиланде, где она провела новогодние праздники.

В описании к публикациям в своем аккаунте артистка без ложной скромности написала, что для отдыха она выбирает, конечно, лучшие места. Тут же Волочкова уточнила, что взять в аренду виллы нельзя, но можно купить. Стоимость одной из них составляет 350 тысяч долларов. Показала дива и фотографии разных яхт и местных пейзажей. На одном из видео можно видеть гигантскую черепаху, которая выплыла из океана, «отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию».

В начале декабря показала, как выглядела в детстве. У себя в Instagram танцовщица опубликовала совместное фото с мамой, которая 2 декабря отпраздновала день рождения, пишет «Газета.ru».