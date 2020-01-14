МИД Британии тайно финансировал антисоветскую деятельность Reuters во время холодной войны

Лондон, 14 января. Правительство Великобритания тайно спонсировала работу новостного агентства Reuters в годы холодной войны, развернувшейся в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из национального архива Великобритании.

В 60 и 70-х годах Reuters испытывало финансовые трудности. Поэтому издание обратилось к «теневому» департаменту британского МИД и включилось в «пропагандистскую битву» с СССР в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщает Regnum.

Однако издание имело репутацию независимого информационного агентства, и для его сохранения работа журналистов оплачивалась через подставную фирму в Латинской Америке. На Ближнем Востоке оплата шла через BBC через оплату «расширенной подписки».

В те годы о сговоре Reuters и МИД Великобритании знало лишь всего три человека из руководства изданий и правительства.

Напомним, ранее террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии запустили фейк от имени российского издания «Известия». Наглейшая техника пропаганды свидетельствует об американском происхождении «утки», считает востоковед, эксперт РИСИ Мария Махмутова.