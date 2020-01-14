Франция отправит еще 220 солдат в Африку

Париж, 14 января. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна отправит в Африку дополнительно 220 военнослужащих для укрепления объединенных сил операции «Бархан».

Об своем решении он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с главами государств-членов Сахельской группы пяти.

«Я принял решение задействовать дополнительные боевые возможности, 220 военнослужащих укрепят войска операции «Бархан», – цитирует РИА Новости Эммануэля Макрона.

Кроме того, президент Франции заявил, что считает «плохой новостью» вывод военных США из Африки, он надеется убедить Дональда Трампа, что «борьба с терроризмом», которую он якобы ведет, ведется и в Сахеле.

Военная операция «Бархан» направлена на борьбу с джихадистскими группировками. Франция начала развертывание войск в регионе Сахеля еще в 2013 году, и из 4500 человек 41 французский солдат погиб в ходе операции.

В прошлом месяце 13 человек погибли в результате инцидента, когда два вертолета столкнулись во время боевого задания. Это была самая большая потеря французских военных за 35 лет. Действия Франции и НАТО уже привели к кризису в Африке. Журналисты назвали действия военных «попыткой реколонизации».