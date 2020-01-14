Помпео назвал условия снятия санкций с Ирана

Вашингтон, 14 января. Вашингтон продолжит санкционную политику против Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от желания обладать ядерным оружием, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Санкции будут сохраняться [до тех пор], пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что Штаты «восстановили сдерживание, но это не вечно». По словам Помпео, Вашингтон работает над тем, «чтобы не потерять [достигнутый уровень] сдерживания».

Напомним, 8 января Вооруженные силы Ирана обстреляли две американские военные базы на территории Ирака. Удар стал ответом Тегерана на убийство американскими военными командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который погиб 3 января в Багдаде, в результате ракетного удара, передавала «Газета.ру».

Стоит отметить, что США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Тегеран был готов к масштабному противостоянию с Вашингтоном, однако у США нет достаточных сил для полномасштабных боевых действий с Ираном на Ближнем Востоке.

Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к гибели людей, летевших в украинском «Боинг-737» из Тегерана в Киев, передавал RT. 8 января американский беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. В результате самолет был сбит по ошибке силами иранской ПВО. Как отметил политолог Владимир Брутер, после нескольких провокаций США лозунг «Янки, гоу хоум!» вновь становится актуальным.