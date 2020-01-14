Вальверде ушел с поста главного тренера «Барселоны»

Мадрид, 14 января. Футбольный клуб «Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию.

О прекращении сотрудничества с Вальверде во вторник было объявлено на сайте испанского футбольного клуба. Спортсмены также поблагодарили тренера за его профессионализм и отношение. Новым наставником назначен Кике Сетьен, контракт с ним подписан до конца июня 2022 года, сообщает Lenta.ru.

О решении «Барселоны» уволить главного тренера команды говорилось и ранее. Судьбу специалиста решило поражение в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико». Кроме того, тренер уже давно находился под огнем критики журналистов и болельщиков, которые с каждой неудачей команды все громче требовали перемен, пишет «Газета.ru».

Напомним, о Вальверде был назначен футбольным тренером «Барселоны» в мае 2017 года. Он сменил на этом посту Луиса Эрнике.