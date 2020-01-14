Перемирие в Ливии продолжается, несмотря на отказ Хафтара подписывать соглашение

Москва, 14 января. Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе встречи в российской столице не подписал соглашение о перемирии с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Тем не менее договор о прекращении огня между сторонами все еще в силе.

О решении покинуть Москву без подписания документа сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный ливийский источник. Также сообщается, что ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что документ был подписан несколькими сторонами конфликта, определенный прогресс достигнут, но Халифа Хафтар попросил дать ему время.

Напомним, в понедельник в Москве прошли переговоры с участием России и Турции касательно урегулирования ситуации в Ливии. Предполагалось, что в них примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Однако после стало известно, что Саррадж отказался от встречи с Хафтаром в Москве.

19 января в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Об идее провести мероприятие канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала 11 января президенту России Владимиру Путину. Он поддержал инициативу, отметив, что конференция поможет найти пути выхода из кризиса в Ливии. Свое участие в данном мероприятии уже подтвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.