США предлагают перенести столицу ПНС Ливии, опасаясь выхода из-под контроля банд Триполи

Вашингтон, 14 января. США хотят перенести госучреждения так называемого Правительства национального согласия Ливии из Триполи, опасаясь, что на фоне переговоров в Москве банды, которые захватили столицу страны, могут выйти из-под контроля ПНС и попытаться дестабилизировать ситуацию.

С предложением вывести террористическое ПНС Ливии выступила по видеосвязи из Триполи заместитель спецпредставителя генсека ООН в Ливии по политическим вопросам Стефани Уильямс. В ходе семинара в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне американские эксперты поддержали заявление о необходимости перенести из Триполи госучреждения ПНС якобы «для урегулирования конфликта», сообщает ТАСС.

По мнению Уильямс, это «устранит привлекательность Триполи» для Ливийской национальной армии под руководством Фельдмаршала Халифы Хафтара, который на самом деле стремится освободить город от боевиков. По словам замспецпредставителя генсека ООН, столица ПНС Ливии может быть перенесена в Сирт на севере страны или в муниципальный округ Джафра на юге.

Уильямс добавила, что «сейчас все взоры устремлены на Москву, и все наблюдают» за прогрессом межливийских переговоров.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились в Москве в понедельник более шести часов. Главными вопросами стали параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между ПНС Ливии и ЛНА. Председатель ПНС Ливии Файез Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар прибыли в Москву 13 января.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, делегация от ПНС уже подписала проект документа по урегулированию в стране, однако фельдмаршал Хафтар взял время до утра, чтобы изучить текст соглашения, пишут «Известия». Позже стало известно, что он покинул Москву, не подписав документ. Однако перемирие в Ливии, действующее с 12 января, остается в силе.