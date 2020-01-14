США продолжают угрожать санкциями Ирану

Сан-Франциско, 14 января. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Ирана, пока тот не откажется от развития собственной ядерной программы. С таким заявлением он выступил в Стэнфордском университете.

«Санкции будут сохраняться [до тех пор], пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие», — сказал он.

По его словам, США «восстановили сдерживание», но это не может длиться вечно, так как «риски сохраняются».

Также Помпео прокомментировал американское военное присутствие в Ираке. Он заявил, что окончательное решение о нахождении американского контингента будет принято властями Ирака. Госсекретарь рассказал, что за последние десять дней совершил около пятидесяти телефонных звонков различным представителями иракских властей.

«В беседах они все заявляют, что рады присутствию США, нашей кампании по борьбе с терроризмом», — утверждает Помпео.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Позднее глава Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани, пообещав отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал «быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране в ответ на возможную атаку Ирана, пишет газета «Известия».

8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным базам в Ираке, где дислоцируется контингент США.