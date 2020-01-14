Microsoft прекратила техподдержку Windows 7

Вашингтон, 14 января. Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7 официально остановлена с 14 января, сообщает пресс-служба компании Microsoft.

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что «переход может быть сопряжен со сложностями», в связи с этим специалисты хотят «оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше».

Компьютеры с ОС Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, продолжат функционировать, однако обновлений для нее уже не будет, а Microsoft не станет оказывать техподдержку. Компания рекомендует пользователям копировать файлы и фото с помощью облачного сервиса и перейти на Windows 10.

В конце прошлого года стало известно, что, начиная с 1 января 2020 года, мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов. Так, приложения лишатся все владельцы устройств на базе Windows Phone — известно, что в этот же день Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS, передавала «Газета.ру».

Потом без поддержки останутся устройства на базе iOS версии 8 или старше, а также телефоны с Android 2.3.7 или старше. Владельцы гаджетов с этими операционными системами не смогут создавать новые аккаунты в WhatsApp, а также заново подтвердить уже существующие профили. Функции мессенджера могут отключиться на устаревших гаджетах «в любой момент».

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT отметил, что это плохие новости для рядовых пользователей, поскольку они не понимают, почему придется покупать новые телефоны.