МИД Ирана назвал действия британского посла вмешательством во внутренние дела

Тегеран, 14 января. Присутствие британского посла на акции протеста в Тегеране является открытым вмешательством во внутренние дела страны, заявили в МИД Ирана. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, британский посол в Иране Роберт Макэр был на некоторое время задержан, но позже отпущен. Причиной стало его присутствие на акции протеста в Тегеране в эту субботу, причем по данным иранских СМИ, он «занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями».

«Присутствие посла Великобритании на одной из внутренних акций Ирана рассматривается как открытое вмешательство во внутренние дела страны и противоречит принципам, регулирующим дипломатические отношения», — гласит заявление внешнеполитического ведомства Ирана.

В МИД Ирана призывали немедленно прекратить любое вмешательство и провокационные действия со стороны британского посольства в Тегеране. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что если Великобритания продолжит подобные провокации, то иранский МИД не станет ограничиваться вызовом посла.

Напомним, 3 января Пентагон убил иранского генерала Касема Сулеймани, военное ведомство нанесло массированный ракетный удар в районе воздушной гавани Багдада, в результате генерал был убит. Иранские власти ответили авиационным ударом по американским базам в Ираке.