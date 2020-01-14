Нью-Йорк, 14 января. ООН призвала Иран провести тщательное расследование катастрофы с украинским «Боингом», заявил в ходе брифинга официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Важно, чтобы власти [Ирана] обеспечили тщательное и прозрачное расследование того, что произошло в ходе этого трагического инцидента, и важно, чтобы расследование было проведено в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации с привлечением соответствующих государств, которых это коснулось», — заявил Дюжаррик.

Выполнявший рейс в Киев самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. В субботу ВС Ирана сообщили, что лайнер был случайно сбит системой ПВО из-за провокации США. «Боинг» пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский объект. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с авиакатастрофой и пообещали наказать виновных в трагедии.

Авиакатастрофа, постигшая «Боинг», стала следствием очередной американской провокации. Американские силы уже несколько десятилетий присутствуют на Ближнем Востоке, сознательно дестабилизируя обстановку, что приводит к трагедиям, аналогичным крушению «Боинга» над Ираном. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.