Стюардесса рассказала газете Express, как распознать аварию во время полета

Москва, 14 января. Американская стюардесса рассказала, на что пассажирам самолетов стоит обращать внимание во время сложных ситуаций, чтобы понять, что что-то пошло не так. В случае нервной ситуации, например, турбулентности, специалист советует обращать внимание на действия персонала.

По ее словам, часто опасные ситуации, которые пассажирам кажутся началом трагедии, не заставят бортпроводников даже вздрогнуть. Если вы видите, что сотрудники спокойно выполняют свою работу, то все в порядке.

«Если что-то действительно не так, вы заметите, как они нервничают», – цитирует РИА Новости стюардессу.

Специалисты также успокаивают, что путешественникам не стоит сильно беспокоиться из-за турбулентности, поскольку самолет спроектирован так, чтобы выдерживать ее. Как автомобиль, подвеска которого рассчитана на неровные дороги.

Напомним, ранее путешественники поделились приметами для удачных поездок. Согласно проведенному опросу, 30% из них благодарят пилотов аплодисментами после совершения посадки самолета. 29% опрошенных перед поездкой присаживаются «на дорожку». Более 20% респондентов считают плохой приметой возвращаться домой в начале пути. Еще 15% путешественников никому не сообщают о предстоящих поездках, чтобы не сглазить.