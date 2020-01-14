Потоки кипятка затопили ТЦ в Киеве: пострадавших с ожогами выносили на руках

Киев, 14 января. Крупную тепломагистраль прорвало в украинской столице вечером в понедельник: горячая вода затопила улицу и торговый центр Ocean Plaza. В промыв в асфальте провалилась маршрутка с пассажирами.

Как сообщает пресс-служба киевского управления МЧС Украины, инцидент произошел в Голосеевском районе на улице Антоновича, в районе дома №174. Из-за прорыва трубы произошел подмыв асфальта, куда провалилась маршрутка.

«Спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также трех граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Горячая вода затопила магазин «Ашан» и первый Ocean Plaza.

«Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения шесть человек», — говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы публикуют видео с места ЧП. Один из посетителей ТЦ сообщил, что им с друзьями еле удалось выскочить из ресторана, где они ужинали. На многочисленных видео в Сети видно, что первый этаж большого торгового комплекса полностью затоплен кипятком.

Елена Сердюк-Слушаенко, очевидец происшествия, сообщила на своей странице в Facebook, что сложившаяся ситуация напоминала фильм-катастрофу, и у нее были «все шансы свариться в кипятке в лифте».

«Потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже «Океан Плазы» и водопадами хлынули прямо в обувной отдел. Девушка продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги, скорее всего, пострадали», — рассказала она.

Согласно последним данным спасателей, в общей сложности во время ЧП пострадали десять человек. Троим из них была оказана помощь на месте. Семь человек госпитализированы.