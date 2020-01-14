Преступник ранил восемь человек ножом в Колорадо

Колорадо-Спрингс, 14 января. Восемь человек были ранены ножом в различных местах на нескольких улицах в центральном городе штата Колорадо, США, сообщает пресс-служба городской полиции. Преступника удалось задержать.

По данным полиции, мужчина напал на прохожих в трех разных местах. Его удалось быстро задержать, благодаря помощи самих пострадавших.

Восемь человек были госпитализированы в больницы, они получили различные резаные травмы.

«Нападения, как представляется, были совершены без какой-либо системы, данных о том, что подозреваемый и его жертвы были знакомы, не имеется», — сообщили в полиции.

Отметим, похожий случай произошел в ноябре прошлого года в Великобритании. Два человека погибли, и четверо получили ранения в инциденте на Лондонском мосту. Как передавала «Газета.ру», люди пытались задержать преступника и свалили его с ног. Прибывшая на место полиция застрелила террориста. На нем был надет «пояс шахида», который оказался муляжом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее терактом.

Спустя несколько часов после теракта в Лондоне в нидерландской Гааге неизвестный ранил трех прохожих, после чего скрылся. Вскоре он был задержан. Как передавал RT, нидерландская полиция не нашла в действиях подозреваемого террористического мотива.