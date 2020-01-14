Генпрокурор США Барр попытался оправдать убийство генерала Сулеймани американскими ВС

Вашингтон, 14 января. Американский генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что США якобы имели право на убийство иранского генерала Касеми Сулеймани. По его словам, удар по командующему силами «Аль-Кудс» был «актом самозащиты».

«В нашем случае иранцы уже предприняли ряд эскалационных действий против наших союзников, против американского народа, наших войск», — приводит слова Барра агентство Reuters.

Также Барр добавил, что Белый дом обратился к его ведомству за консультацией перед проведением операции.

Власти США продолжают придумывать новые оправдания убийству иранского генерала, который 3 января прибыл с дипломатическим визитом в Ирак и подвергся нападению американского дрона в аэропорту. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал атаки на четыре американских посольства. При этом он не смог назвать ни одно из них.

В обращении к нации, которое прозвучало в среду, глава Белого дома также попытался оправдаться за убийство иранского генерала. Он заявил, что Сулеймани якобы ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих.

В ночь на 3 января США совершили ракетную атаку по зоне, расположенной у аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично американский президент Дональд Трамп.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, следствием чего стал стремительный рост терроризма и экстремизма в регионе. ВС США сознательно обостряют обстановку в регионе, открыто сотрудничая с террористическими группировками. Устав от войны и постоянных конфликтов, привнесенных Белым домом в регион, власти Ирака, а также соседи этой страны, потребовали от США вывести своих войска.