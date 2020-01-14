Доход главы «Укрпочты» оказался в два раза больше зарплаты Трампа

Киев, 14 января. Заработная плата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского в два раза больше, чем зарплата президента Соединенных Штатов Америки. К такому выводу пришли журналисты, сравнив их доходы за год.

Согласно украинскому изданию «Страна.ua», зарплата Смелянского составляет 1,9 миллиона гривен в месяц, то есть 22,9 миллионов гривен в год, что в пересчете на американскую валюту по текущему курсу – 951,2 тысячи долларов в год. Вместе с тем, зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, сообщает РИА Новости.

Напомним, с начала года минимальная зарплата на Украине повышается на 11%, с 1 января она составит 4723 гривны, то есть 200 долларов. В последний раз в стране повышали минимальную зарплату до 180 долларов. Новое повышение заложено в государственном бюджете Украины на 2020 год.

8 января в Тегеране потерпел крушение пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины». В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа самолета.

Иран признал ответственность за трагедию. Однако многие эксперты считают, что на уничтожение «Боинга» иранские силы ПВО спровоцировали американские ВВС. Ранее с помощью беспилотника военные США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, чем вызвали новый конфликт на Ближнем Востоке.

Тем временем США продолжают умалчивать от общественности данные о количестве жертв среди американских граждан, полученных в результате имперской политики на Ближнем Востоке.