Massis Opera опровергла сообщения об отказе мужа Нетребко выступать вместе с армянкой

Москва, 14 января. Портал, специализирующийся на новостях из мира оперы, опроверг сообщение о том, что муж оперной дивы Анны Нетребко, тенор и азербайджанец по национальности Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташян.

Поздно вечером в понедельник портал Forumopera.com опубликовал опровержение появившейся ранее информации о скандале. В сообщении подчеркивается, что переданная агентством Massis Opera информация не соответствует действительности.

«Тенор никогда не выражал ни малейшего замечания по этому вопросу, и что это должно быть недоразумение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что азербайджанец по национальности Эйвазов отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян. Автор материала Лоран Бюри эмоционально сообщил, что отказ произошел «по политическим причинам».

Артисты должны были вместе выступать 7 февраля в рамках Дрезденского оперного бала. По словам Бюри, «тенор победил, и сопрано попросили удалиться», передавала «Культуромания».

После появления заметки, свое возмущение выразила армянская певица Асмик Папян. На своей странице в Facebook она отметила, что «неоднократно выступала на этой сцене», но подобных случаев не припомнит. Певица подчеркнула, что собирается представить жалобу.