«Единая Россия» не поддержала инициативу обязать домохозяек платить налоги

Москва, 14 января. Фракция «Единая Россия» не поддержала инициативу своего депутата Сергея Вострецова, который предложил обязать домохозяек платить налоги. Как заявил первый заместитель фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, подобное заявление является личной инициативой Вострецова.

О своем предложении Вострецов упомянул во время беседы с изданием «Росбалт», заявив, что домохозяйки могли бы выплачивать налоги как самозанятые.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная», — приводит слова Исаева газета «Известия».

Он подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься «вдруг и наобум». По его словам, данная инициатива останется «на уровне размышлений».