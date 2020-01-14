Поклонская поддержала православно-патриотический бренд, выпускающий футболки с Николаем II

Москва, 14 ноября. Депутат Государственной Думы от Республики Крым Наталья Поклонская опубликовала в своем Instagram фотографию с футболкой от нового бренда православно-патриотичной одежды.

«Про Нашего Государя Николая Второго от меня вы больше не услышите. Но никто не говорил, что не увидите», – прокомментировала Поклонская, сфотографировавшись в футболке с портретом императора.

Кроме того, политик указала контакты авторов православной линейки одежды. На своем сайте магазин цитирует Евангелия от Матфея и излагает концепцию бренда, сообщает сайт ForPost.

Согласно заверениям производителя, производство футболок с изображением великих российских деятелей компания стала производить чтобы победить идеологию общества потребления, научить людей отделять правду от лжи и гордиться собственной историей.

На своих футболках авторы планируют изображать портреты святых, полководцев, учёных, поэтов и композиторов.

Напомним, ранее в Сети стало известно о регистрации товарного знака «Няш-Мяш», который связали с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Позже парламентарий пояснила, что не причастна к регистрации данных брендов.