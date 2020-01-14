При крушении украинского «Боинга» в Иране в небе был еще один самолет

Тегеран, 14 января. Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по украинскому «Боингу-737», но иранские диспетчеры смогли согласовать его движение с силами ПВО, заявил зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

«Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно», — сообщил РИА Новости депутат.

По его словам, пилоты катарского лайнера заметили свет в небе, заподозрив работу системы ПВО. Они связались с диспетчерами, те — с силами ПВО, которые дали разрешение на пролет.

Напомним, 8 января сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины». В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа самолета, передавала «Газета.ру».

Официальный Тегеран признал ответственность за трагедию. Многие эксперты считают, что американские ВВС спровоцировали иранские силы ПВО на уничтожение «Боинга». Ранее с помощью беспилотника военные США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, чем вызвали обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Андрей Бузаров, украинский адвокат, правозащитник, международный обозреватель, политический аналитик и востоковед, один из двух украинских пассажиров, которые приобрели билеты на рейс из Тегерана в Киев, но так и не попали на борт и остались в живых, дал комментарий Федеральному агентству новостей.