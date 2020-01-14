Помпео заявил, что США будут сотрудничать с Ираком в вопросе вывода американских войск

Вашингтон, 14 января. США намерены сотрудничать с властями Ирака, чтобы, вероятно, уменьшить присутствие американских войск в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, подчеркнув, что Вашингтон намерен сохранить интересы США в Ираке.

По его словам, Вашингтон и Багдад намерены прийти к решению, чтобы понять, как в итоге будет выглядеть ситуация с американскими войсками в Ираке.

«Я думаю, что мы можем достичь обе цели - уменьшить наше присутствие и уменьшить наш риск, в то же время, продолжая достигать наши цели в регионе, в том числе в Ираке», — заявил Помпео во время своего выступления в Стэнфордском университете.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион в хаос и военные конфликты. Одним из последних следствий американской политики на Ближнем востоке стало убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за этим крушение украинского «Боинга» над Ираном из-за американской провокации. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.

Ситуация в Ближневосточном регионе резко обострилась после убийства в Ираке в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США. В ответ на агрессивные действия Вашингтона Тегеран 8 января атаковал американские военные объекты в Ираке, передавали «Известия».

На сегодняшний день США продолжают умалчивать от общественности данные о количестве жертв среди американских граждан, полученных в результате имперской политики на Ближнем Востоке.