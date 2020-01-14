Молдавский политик Плахотнюк попал под санкции США

Вашингтон, 14 января. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. О соответствующем решении говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на официальном сайте Госдепа США.

«В своем официальном качестве Плахотнюк был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали верховенство закона и серьезно угрожали независимости демократических институтов Молдавии», – цитирует телеканал RT Майка Помпео который также уточнил, что отныне молдавский политик лишается права на получение визы для въезда в штаты.

Напомним, Плахотнюк вместе со своей партией проиграл прошлогодние февральские парламентские выборы в Молдавии, но отказался отдавать власть, тем самым спровоцировав кризис, пишет «Газета.ru».

Обстановку в Молдавии удалось стабилизировать благодаря вмешательству других стран, в том числе и России. В декабре 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка, который обвиняется в покушении на убийство.