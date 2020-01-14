Министр обороны Ирана назвал удар по американской базе в Ираке необходимым шагом

Тегеран, 14 января. Министр обороны Ирана Амир Хатами подтвердил, что удар по американской военной базе «Айн аль-Асад» был необходимым действием. Об этом он заявил в этот понедельник во время встречи со своим сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом.

Хатами прокомментировал убийство американскими силами иранского генерала Сулеймани.

«[Президент США Дональд] Трамп ошибся, самонадеянно полагая, что устранение одного человека остановит сопротивление. В итоге американцы повысили цену своего присутствия в регионе», — отметил Хатами.

Он подчеркнул, что сопротивление продолжится даже после смерти генерала. В то же время, Хатами указал, что именно благодаря усилиям Сулеймани террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) не сумела добиться гегемонии в регионе.

«Удар, нанесенный Ираном по базе США Айн аль-Асад в Ираке, был необходимым действием. Сопротивление присутствию американских сил в регионе должно стать непрерывным процессом», — заключил иранский министр.

Также он пообещал, что Иран окажет поддержку Сирии, когда та начнет восстанавливаться после войны.

Напомним, что американские войска уже долго время находятся на Ближнем Востоке, включая Сирию и Иран. Их присутствие привело к росту терроризма и экстремизма в регионе, чему активно способствуют сами американцы, открыто сотрудничая с террористическими организациями.

Американские военнослужащие находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в эту страну под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. В 2014 году американские силы объявили о военной операции против террористической организации ИГ.

Несмотря на то, что о разгроме ИГ в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, американские войска все еще остаются на территории страны. Вашингтон оправдывал свое военное присутствие «подготовкой самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Однако после обострения отношений между США и Ираном, которое произошло на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак потребовал вывести иностранные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.