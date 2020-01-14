Зеленский создал на Украине реестр педофилов

Киев, 14 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Верховной рады.

В описании законопроекта сообщается, что документ «возвращен с подписью от президента». Держателем реестра будет министерство юстиции Украины. Реестром будут пользоваться руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и Госбюро расследований. Законом предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.

Согласно документу, после того, как педофил отбудет срок наказания, он будет обязан сообщать Нацполиции о переезде в течение трех лет.

Напомним, в июле прошлого года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об обязательной химической кастрации для педофилов и создании открытого реестра. По закону, осужденному вводятся антиандрогенные препараты, которые направлены на снижение либидо и сексуальной активности, передавала «Газета.ру». Предполагалось, что кастрация не будет применяться к лицам, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.

Однако в октябре парламент по предложению Зеленского отменил законопроект. Рада, как передавал RT, поддержала другой законопроект, в соответствии с которым разрешается добровольная химическая кастрация.