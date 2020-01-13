«Столото» опровергло слухи о нарушениях при розыгрыше новогоднего тиража

Москва, 13 января. Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» проводился в строгом соответствии с законодательством России. Об этом напомнила пресс-служба распространителя лотереи «Столото».

В январе этого года жительница Подмосковья Ндежда Бартош выиграла рекордную сумму за всю историю российских государственных лотерей – один миллиард рублей. В пресс-службе «Столото» добавили, что выигрыш будет выплачен в течение полугода.

Ряд СМИ опубликовал сообщения, в которых утверждалось, что розыгрыш тиража якобы был подтасован, а его трансляция в эфир шла в записи. В «Столото» эти обвинения отвергли.

«Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ», — отметили в пресс-службе.

Также компания опровергла слухи о какой-либо связи компании с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош. Так напомнили, что розыгрыш проходил в прямом эфире, а бочонки с номерами были перемешаны и вынимались из мешка случайным образом. В вынимании бочонков из мешка помимо ведущего Михаила Борисова также участвовали приглашенные гости, среди которых была певица Елка, певец Алексей Воробьев. Кроме того, все лотерейные билеты имеют необходимую защиту от подделок.

Напомним, что Бартош выиграла один миллиард рублей, приобретя билет номер 13162631494 в торговом центре Юдино Одинцовского района Московской области 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж.