Сирийская армия отбила атаку боевиков рядом с Джарджаназом

Дамаск, 13 января. Около ста боевиков попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сирийская армия отбила нападение, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Инцидент произошел 12 января. Боевики из района Маар-Шамша предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 100 боевиков и пять пикапов, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Сирийская армия отбила атаку с помощью танков и стрелкового оружия.

В ЦПВС также сообщили, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. За минувшие сутки было зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных группировок. Под обстрелом оказались населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Кроме этого, в Центре по примирению сообщили, что российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Также армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по трем маршрутам в Сирии.