Ямпольская поддержала введение ограничения на авторство законопроектов

Москва, 13 января. Исключение возможности присоединяться к чужим законопроектами после их внесения преобразовывает хаос в гармонию. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Подобным заявлением парламентарий прокомментировала планы на введение соответствующего ограничения, которые ранее озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета.

«Надо заметить, что борьбу с абсурдом в Думе VII созыва начали именно с изменения дедлайнов: на присоединение стало отводиться всего два дня. Однако особого эффекта это не возымело — разве что беготня ускорилась. И вот, конец полумерам. Браво, Вячеслав Викторович, браво, все четыре парламентские фракции, консолидированно сказавшие «да». Точнее — «нет». Теперь авторами законопроекта будут считаться исключительно те, кто его реально создавал. И все, и точка. Никаких «примкнувших к ним шепиловых», — написала Ямпольская.

По мнению депутата, подписываться под подготовленной другим человеком инициативой – «нечестно, недобросовестно, несправедливо».

«Всякий, кто год корпел над собственными тремя законопроектами, шлифовал их, совершенствовал, доводил до принятия, в пух проигрывал тому, кто без малейшего напряга присоединился к тремстам чужим инициативам», — считает парламентарий.

Она также обратила внимание на то, что аппарат комитета по культуре уже начал составлять пул коллег из разных фракций, которым близка и понятна данная гуманитарная проблематика.