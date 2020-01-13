Новый трек Егора Крида к фильму «НЕидеальный мужчина» восхитил поклонниц

Москва, 13 января. Музыкант Егор Крид опубликовал в своем Instagram новый трек «Голубые глаза», который будет использован в фильме «НЕидеальный мужчина», где певец сыграл главную роль. Судя по комментариям к посту музыкант, новая композиция восхитила его поклонниц.

«У меня голубые глаза и думаю, что песня про меня и просто реву в голос», — написала @_marizn_.

«Да ты шутишь. Эти глаза... я не плачу, я не плачу, я не плачу...», — прокомментировала @eloved_k.

«У меня от 15 секунд уже слёзы», — поделилась впечатлениями @lera_khrapina

«Просто первая песня, которая за 10 секунд зацепила так, что аж слезу пустила. спасибо за твоё творчество @egorkreed», — написала @kreedxkorotkova.

Как написал сам музыкант, скачать или послушать его новую песню можно на всех музыкальных платформах.

Напомним, что в прошлом году Егор Крид рассказал, почему решил покинуть лейбл Black Star. По его словам, он решил не продлевать контракт, поскольку перерос этот этап своей карьеры. По словам музыканта, он сам пишет свои песни и занимается монтажом клипов, а потому больше не хочет работать «под продюсером».

Ранее сообщалось, что клип Крида на трек Love is за несколько дней в конце декабря собрал более шести миллионов просмотров и почти 500 тысяч лайков на YouTube. В нем снялись актриса Кристина Асмус и блогеры: Давид Манукян (Dava M), Игорь Синяк, Дина Саева (Dina) и другие. Многие в комментариях назвали этот клип лучшим в 2019 году. Сам трек был опубликован в конце ноября, в нем поется о любви и одиночестве.