Депутат Государственной думы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о несостоявшихся планах службы безопасности Украины (СБУ) совершить террористический акт путем подрыва Крымского моста якобы за неделю до того, как по нему на рельсовом автобусе должен был проехать президент России Владимир Путин. Однако это всего лишь досужие домыслы — американцам, под управлением которых находится СБУ, не выгодно превращение президента Украины Владимира Зеленского в международного террориста. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный.

«Будь это утечка информации из спецслужб Украины, тогда можно было серьезно говорить о том, что действительно существовала какая-то угроза. А так это просто неподтвержденные слухи», — считает эксперт.

По его словам, Соединенным Штатам в последнюю очередь нужно, чтобы украинская власть, которую они поддерживают, ассоциировался у всех с терроризмом. Заподозрить же СБУ в какой бы то ни было самодеятельности невозможно, поскольку американские спецслужбы напрямую управляют украинскими — и это даже никем не скрывается.

«В здании СБУ на Крещатике на шестом этаже находятся 1270 американских инструкторов, представляющих АНБ, ФБР, ЦРУ и так далее — там представлены все 16 разведслужб США. Фактически именно они определяют внутреннюю и внешнюю политику Украины», — уверен генерал.

Поскольку подрыв Крымского моста — особенно во время нахождения на нем президента России — был бы прямым объявлением войны, США ни за что не допустили бы такого развития событий. Кроме того, даже возникни у них такое желание, его реализация оказалась бы невозможна.

«Надо знать, что представляет собой оборона Крымского моста: это три специальных зоны, где стоят зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», новейшие «Бастионы», радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы — он просто опутан со всех сторон средствами защиты. Мало того: существует специальный отряд пловцов, которые охраняют этот мост от диверсантов», — заявил собеседник ФАН.

Малеванный уверен: оборона Крымского моста настолько сильна, что противнику даже нет смысла планировать нанести ему какой-либо вред.