Курилки в аэропорту «Жуковский» оборудуют после 2021 года

Москва, 13 января. В аэропорту «Жуковский» в ходе реконструкции здания в 2020-2021 годах будет решаться вопрос по оснащению курительных комнат, сообщил представитель пресс-службы воздушной гавани.

Представитель аэродрома «Жуковский» сообщил РИАМО, что вопрос установки курительных комнат будет решен в рамках работы по реконструкции и расширению здания пассажирского терминала в 2020-2021 годах. Сейчас руководство аэрогавани изучает возможность организации курилок в соответствии с установленными законом ограничениями.

В аэропорту «Домодедово» напомнили, что после запрета курилок в 2013 году все подобные помещения были переоборудованы. Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает оборудовать комнаты для курения в аэропортах. При этом к оснащению подобных комнат предъявляются конкретные строгие требования: специально выделенное помещение, с непрозрачными ограждениями с системой вентиляции. Как передавала «Газета.ру», курилки могут быть установлены «в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра», а также в транзитных частях аэропорта.

Ранее сообщалось, что первая курилка откроется в аэропорту «Шереметьево» в середине января. Пресс-служба предоставила фото помещения, которое находится в терминале С. Там размещена мягкая мебель, тумбочки для зарядки мобильных устройств, установлена система вентиляции и очистки воздуха.