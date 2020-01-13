Депутат Морозов рассказал, как США пытаются развязать большую войну на Ближнем Востоке

Москва, 13 января. События на Ближнем Востоке провоцируются американцами для развязывания большой войны, полагает депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Антон Морозов.

По его словам, США нуждаются в новой войне, чтобы списать накопившиеся у них долги перед другими странами.

«Дело в том, что американцы давно вынашивают планы большой войны, центром которой должен стать именно Ближний Восток, где больше всего противоречий на религиозной, межнациональной, социальной почве – именно там наиболее благоприятная ситуация для развязывания войны. А она нужна американцам, чтобы обнулить свои долги перед другими странами, начать с чистого листа — как известно США имеют самый большой госдолг», — полагает депутат.

Он подчеркнул, что в случае начала большой войны, с Ближнего Востока вновь хлынет огромный поток беженцев, которые направятся не только в Европу, но и в Россию. Депутат отметил, что даже беженцы из Донецка и Луганска создают определенные трудности для России.

«Такое количество беженцев станет проблемой, как для нас, так и для Европы», — подчеркнул он.

По его словам, конфликт, который развязывают США на Ближнем Востоке, может стать началом более крупного конфликта, к которому необходимо готовится. Россия прикладывает максимум усилий, чтобы большая война не случилась. России удалось добиться поставленных целей, но теперь очаг напряженности сместился в Ирак, где американцы будут провоцировать Иран на полноценную войну.

«Ведь убийство генерала Сулеймани — это очень провокационный шаг со стороны США и, самое главное, беспрецедентный. До этого по приказу президента США никто из официальных лиц суверенных государств не был ликвидирован. Всегда говорилось, что боремся с преступниками, террористами, а Сулеймани таковым не был», — приводит слова депутата РИА SM News.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Позднее глава Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран не оставит без ответа убийство Сулеймани, пообещав отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал «быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране в ответ на возможную атаку Ирана.

8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным базам в Ираке, где дислоцируется контингент США. В результате ракетного удара никто из американских военнослужащих не пострадал.

США уже долгое время присутствуют на Ближнем Востоке, продолжая дестабилизировать обстановку во всем регионе. Военное присутствие США сопровождается ростом терроризма, экстремизма и напряженности.

Американские военнослужащие находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в эту страну под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. В 2014 году американские силы объявили о военной операции против террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Несмотря на то, что о разгроме ИГ1 в Ираке было объявлено еще в декабре 2017 года, американские войска все еще остаются на территории страны. Вашингтон оправдывал свое военное присутствие «подготовкой самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». Однако после обострения отношений между США и Ираном, которое произошло на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак потребовал вывести иностранные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.