Ученые назвали самый несчастливый возраст для россиян

Конкорд, 13 января. Группа ученых из Дартмутского колледжа штата Нью-Гэмпшир под руководством профессора Дэвида Бланчфлауэра провели социологическое исследование в ходе которого выяснили, в каком возрасте жители разных стран чувствую себя наиболее несчастливыми.

Согласно полученным данным, в развитых странах, например, Германии, Канаде, Великобритании самый несчастливый возраст это 47,2 года. Гражданин развивающихся стран, например, из России, Китая, Турции или Украины проходит через «несчастливый возраст» на 48,2 году жизни.

Для того, чтобы получить эти данные, исследователи изучили соотношение благополучия к возрасту в 132 странах мира и выяснили, что в каждом государстве данная зависимость образует U-образный график, то есть «кривую счастья», траектория которой сначала идет вниз, а после резко вверх, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее группа канадских палеонтологов обнаружила на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии самое древнее свидетельство родительской заботы.

Как рассказала профессор Карлтонского университета Хиллари Мэддин, археологи нашли внутри окаменелого дерева частично сохранившиеся скелеты варанопид. Ученые считают, что уникальным останкам около 305 миллионов лет.

Крошечный малыш и взрослая особь сохранились в необычной для того времени позе — старшая ванаропида укрыла младшую своими конечностями и хвостом.