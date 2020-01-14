Сирия, 14 января. Террористы ИГИЛ¹ совершили нападение в Ракке на пост сирийской армии - источники называют до двадцати убитых. В Дейр-эз-Зоре обнаружено обезглавленное тело. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли 20 человек в Ракке при нападении боевиков ИГИЛ1.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): обстреляло КПП правительственных сил на севере Ракки.

Курдские вооруженные формирования: разогнали с применением оружия протестную акцию в Дейр-эз-Зоре, совершили рейд и насильно завербовали для прохождения службы в отрядах самообороны несколько жителей.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Baladi News, в северо-восточной части провинции Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические) у города Кабана. Под удар попали опорные пункты боевиков и укрепленные огневые точки, откуда они ведут обстрел прилегающих поселений на границе провинций Идлиб и Хама, а также линий обороны правительственных сил. В настоящее время информация о потерях джихадистов в живой силе или боевой технике уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает медиаресурс Euphrates Post, на востоке провинции по вине боевиков «Демократических сил» местные жители остались без пресной воды, после того как в течении нескольких месяцев из-за боевых действий и износа пришли в негодность несколько насосных станций. Так как за них отвечает самоуправление SDF, боевики обязаны были решить данную проблему, однако, в течении нескольких месяцев жители поселка Аль-Факри вынуждены покупать воду в цистернах у своих соседей. Подобная халатность со стороны «самоназванного» управления SDF – не редкость. В зоне их оккупации без электричества осталось несколько кварталов города Хасака, из-за неспособности радикалов решить вопрос с ремонтом электростанции, пострадавшей во время боев.

В пустыне Бадия было обнаружено неопознанное тело без головы со следами огнестрельных ранений. Как сообщает агентство Deir Ezzor, наиболее вероятно, что гражданский был убит террористами «Исламского государства».

Как сообщает медиаресурс Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в поселке Аль-Кубар курдскими радикалами был застрелен мужчина, который вышел на митинг с другими гражданскими. Люди требовали выход отрядов SDF из поселка, так как они устали терпеть налоги, обыски и грабеж курдских радикалов. Прибывший на место отряд боевиков открыл огонь по протестующим.

Провинция Идлиб

Как сообщает агентство SOHR, в юго-восточной части провинции был открыт гуманитарный «Абу-Духур», через который жители территорий, оккупированных джихадистами, смогут покинуть место боевых действий. Напомним, что 12 января в провинции было объявлено временно прекращение огня после того как сирийской армии удалось отбить у боевиков 320 квадратных километров территорий провинции в ходе второго этапа операции «Рассвет в Идлибе». Джихадисты отказались от соблюдения условий Дамаска и в первые же сутки нарушили соглашение. На юге силами сирийской армии и союзных войск были отрыты три гуманитарных коридора, чтобы местные жители могли покинуть районы, оккупированные террористами «Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Как сообщает портал RT Arabic, по данным ЦПВС около тысячи человек покинули зону деэскалации через «коридоры» в первые же сутки.

Провинция Ракка

На севере Ракки курдские радикалы «Демократических сил Сирии» арестовали после рейда в поселке Карама несколько молодых мужчин за попытку отклониться от принудительной службы в отрядах самообороны. Как сообщает новостное агентство Radio Al Kul, задержанные юноши были вывезены радикалами в неизвестном направлении, предполагается, что их сразу доставят в тренировочный лагерь на востоке Сирии для курса ускоренной подготовки.

В районе поселения Русафа неизвестные совершили нападение на КПП сирийской армии и открыли по военнослужащим огонь из автоматов. Как сообщает медиаресурс Euphrates Post, в результате обстрела пострадало несколько военнослужащих САА. Подозревается, что за организацией нападения стоят джихадисты «Исламского государства». Некоторые источники сообщают, что в результате нападения были убиты и ранены более 20 членов сирийской армии, однако официального подтверждения пока не поступало. Отметим, что нападения на северо-востоке Сирии участились после того как из тюрем курдских радикалов «Демократических сил» массово бежали сотни террористов ИГИЛ. Часть из них была поймана турецкими пограничниками при попытке нелегально попасть в Турцию, однако часть присоединилась к «спящим ячейкам» организации, которые действуют в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.