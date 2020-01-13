Американский финансист Рикардс анонсировал обвал доллара 

Москва, 13 января. В ближайшие годы доллар США столкнется с большими проблемами. Во многом это стало причиной курса РФ и КНР по отказу от доллара, считает американский финансовый эксперт, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Рикардс в материале для издания Daily Reckoning обращает внимание на тот факт, что за последние 100 лет приоритеты мировой финансовой системы менялись с периодичностью в 30-40 лет. До 1914 года система была основана на классическом золотом стандарте. К концу данного периода произошли кардинальные изменения. Их начало было положено в 1971 году, когда президент США Ричард Никсон положил конец прямой конвертируемости доллара в золото. Таким образом впервые финансовая система перестала быть обеспечена драгоценным металлом.

Прошло еще 50 лет, а значит финансовая система вновь меняется. По мнению аналитика, золото вновь станет играть ведущую роль в мировой финансовой системе. Рикардс напомнил, что в начале тысячелетия долларовые активы составляли порядка 70% всех мировых резервов, сегодня — уже только 62%. По мнению автора материала, вскоре этот показатель сократиться до 50%.

Сегодня Штатам пришлось столкнуться с давлением некоторых государств, бросивших вызов американскому доминированию в международной финансовой системе. Речь идет о России и Китае. РФ и КНР скупают в огромных объемах золото, которое в резервах этих стран вытесняет доллар.

«За последние несколько лет Россия значительно увеличила свои золотовалютные резервы. Кроме того, Москва имеет крайне небольшой внешний долг. Ставка РФ на драгоценный металл уже давно не является секретом, рубль является самой обеспеченной золотом валютой в мире», – приводит «ПолитРоссия» перевод материала американского аналитика.

К планам России по снижению зависимости от доллара присоединяются другие страны, включая членов БРИКС. Таким образом уже можно констатировать, что обвал американской валюты уже начался.

Ранее аналитики финансового холдинга JP Morgan Chase назвали самые надежные валюты мира на случай кризиса. Как сообщает «Газета.ру», на случай, когда на планете станет неспокойно в финансовом и экономическом планах, специалисты авторитетного ведомства рекомендуют хранить сбережения в сингапурском долларе, японской иене, швейцарском франке и долларах США.